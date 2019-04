Poste Italiane, nuova selezione di personale: le figure ricercate

ROMA – Nuove assunzioni sono previste da parte di Poste Italiane, questa volta però non si tratta di portalettere ma di impiegati, da inserire presso i propri Uffici Postali. I requisiti che i candidati devono possedere sono: Diploma di scuola superiore quinquennale. Le assunzioni saranno effettuate con orario di lavoro part time a tempo indeterminato. Le figure ricercate dovranno occuparsi della Promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e normativa; Fornire informazioni ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo. E’ possibile inviare la candidatura entro il 30 aprile 2019.

Poste Italiane, attiva da oltre 150 anni, è la più grande azienda italiana operante nel settore della corrispondenza e della logistica e offre servizi finanziari e assicurativi alle famiglie e alle imprese. E’ presente su tutto il territorio nazionale con i suoi 13.000 uffici postali, oltre 140.000 dipendenti e 30 milioni di clienti, tra privati, imprese e pubbliche amministrazioni, ai quali offre una vasta gamma di servizi semplici, trasparenti, facili da usare e innovativi, progettati per migliorare la vita dei cittadini e la competitività delle aziende. In tutti questi anni Poste Italiane è riuscita ad evolversi restando sempre a passo con i tempi. Per ulteriori informazioni e per inviare la vostra candidatura potete cliccare qui.