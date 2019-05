ROMA – Poste Italiane ha avviato una collaborazione con il vettore digitale sennder GmbH per la costituzione di una joint venture societaria in Italia (la “JV”) allo scopo di ottimizzare l’operatività logistica di lungo raggio. La JV sarà inizialmente sotto il controllo di Poste Italiane e sarà realizzata in coerenza con le linee del Piano Strategico Deliver 2022.

La JV, che opererà in Italia nel segmento c.d. “full truckload” (trasporto a carico completo), è parte della più ampia strategia di Poste Italiane volta a migliorare la performance e ad accrescere l’innovazione nell’ambito della divisione Posta, Comunicazione & Logistica, mediante un focus specifico sul trasporto a lungo raggio. Ogni giorno, per il trasporto di lungo raggio il Gruppo Poste Italiane impiega circa 800 veicoli appartenenti a terzi, per circa 2.300 tratte con una percorrenza media di circa 450.000 Km.

Sennder GmbH è un vettore digitale europeo con sede a Berlino ed una delle più innovative e promettenti start-up del settore, che ha sviluppato una tecnologia proprietaria per l’organizzazione dei trasporti a lungo raggio con un approccio efficiente, intelligente e flessibile. La partnership con sennder GmbH permetterà a Poste Italiane di puntare anche sulla domanda di trasporto proveniente da terzi, sia dall’Italia sia dall’estero, beneficiando di economie di scala e di ottimizzazione tecnologica.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha così commentato: “L’iniziativa è parte del più ampio impegno assunto con il nostro nuovo modello di recapito Joint Delivery Model volto a modernizzare la nostra flotta e ad ottimizzare la nostra operatività logistica con soluzioni IT sempre più avanzate, conseguendo efficienze nei costi e riduzione delle emissioni di CO2”.

Poste Italiane e sennder GmbH hanno sottoscritto una lettera di intenti e sono impegnati nella fase costitutiva della Joint Venture al fine di avviarne l’operatività nel corso del terzo trimestre del 2019. Il trasporto a carico completo contraddistingue il trasporto nel quale la saturazione dei mezzi è assicurata tramite un solo carico.