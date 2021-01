Poste Italiane acquista il 51% di Sengi, prima società estera che entra nel gruppo

Poste Italiane acquista il 51% di Sengi, società cinese che si occupa di e-commerce (anche in Italia). Per la prima volta una società estera entrerà a far parte del gruppo Poste Italiane. Si rafforza la partnership nel mercato dell’e-commerce tra Italia e Cina con un accordo quadro vincolante con Cloud Seven Holding.

Prevede l’acquisizione del 51% del capitale votante di Sengi Express (al 100% di Cloud Seven Holding, con sede a Hong Kong). “E’ una società leader nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerce cinese attivi sul mercato italiano, con un fatturato pro-forma 2020 di circa 80 milioni di euro”. Closing entro il trimestre.

Sengi Express, cosa fa la nuova società del gruppo Poste Italiane

Sengi Express – spiega una nota – offre una gamma completa di servizi agli operatori dell’e-commerce cinese, ritagliati su specifiche esigenze del singolo merchant, con soluzioni commerciali competitive per ciascuna fase della catena logistica che collega la Cina all’Italia.

Mediante accordi con operatori logistici leader di mercato, la società di Hong Kong “è in grado di proporre una gamma completa di servizi di gestione logistica in territorio cinese, accompagnati da un servizio di tracciatura in tempo reale di ogni singola spedizione, dall’hub in Cina fino al destinatario finale in Italia. Le società logistiche del Gruppo Poste Italiane continueranno ad essere i fornitori dei servizi logistici di riferimento di Sengi Express per l’Italia”.

Per Poste Italiane “l’operazione è parte dello sviluppo del business internazionale dei pacchi B2C, elemento cardine della strategia di trasformazione all’interno della divisione ‘Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione’, che sfrutta le esponenziali opportunità di crescita dell’e-commerce”.

Poste Italiane e la strategia verso l’estero

L’accordo di Poste Italiane per l’acquisizione del 51% della cinese Sengi Express “rafforza la strategia del gruppo improntata al miglioramento della customer experience”, commenta l’a.d. Matteo Del Fante.

“Ha l’obiettivo di sviluppare e fidelizzare il flusso di spedizioni e-commerce. Si tratta di un traguardo storico nel processo di apertura di Poste Italiane ai mercati internazionali, grazie all’ingresso di una società estera nel gruppo. Con questo accordo – aggiunge – diversifichiamo ulteriormente, anche a livello geografico, i nostri ricavi e proseguiamo nella nostra strategia di crescita tramite alleanze nelle aree di business più promettenti”.

Nelly Han, amministratore unico di Cloud Seven Holding Limited (che cederà il 51% di Sengi Express, controllata al 100%) commenta: “Questa operazione è la naturale evoluzione della partnership che ci lega da qualche anno a Poste Italiane, di cui proponiamo, con orgoglio e successo, i servizi ai nostri clienti in Cina. Siamo molto felici di entrare a far parte di un importante gruppo, quotato in Borsa, e siamo sicuri che faremo fronte con successo a questa stimolante sfida”.