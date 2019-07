Poste italiane ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto in crescita del 4% a 763 milioni di euro. Bene anche i ricavi, in rialzo dell’1,7% a 5,521 miliardi con un risultato operativo (Ebit) di 1,081 miliardi (+2,6%). Poste indica anche un utile netto normalizzato di 570 milioni (+18%). Nel secondo trimestre +30% la societa’ ha registrato un utile netto a 324 milioni (+29% l’utile netto normalizzato a 339 milioni) con un risultato operativo in crescita del 32,5% a 464 milioni e, sottolinea Poste, “una crescita ulteriore dei ricavi a 2,679 miliardi (+5,3%) “con contributi positivi da tutti i settori operativi grazie al focus commerciale”.

I risultati del secondo trimestre di Poste Italiane “sono un’ulteriore pietra miliare lungo il percorso delineato dal piano Deliver 2022”. Così Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, ha commentato i risultati finanziari del gruppo. E ha aggiunto: “Data la maggiore visibilita’ sul 2019, confermiamo gli obiettivi previsti per la fine dell’anno. Al fine di allinearci alle migliori pratiche di mercato, abbiamo deciso di riconoscere un acconto sul dividendo e stiamo considerando tutti le fasi necessarie per avviare il processo che consentira’ il pagamento dello stesso, nel quarto trimestre, ai nostri azionisti”.

Acquisti su Poste Italiane dopo il trimestre che si è chiuso con un utile superiore alle attese. Il titolo è in rialzo

dell’1,05% a 9,436 euro in un mercato piatto, dopo aver comunicato stamattina a mercati chiusi di aver registrato nei 3 mesi un utile netto di 324 mln di euro, superiore alle attese di 280 mln, grazie al contributo del business Vita ‘che riserva sorprese positive anche dal miglioramento del Solvency2 (+28 punti percentuali a 242%)’. Superiori alle attese anche i ricavi a 2,67 mld (+5%) contro i 2,59 mld attesi e l’ebit a 463 mln (+32%) contro i 400 mln attesi. ‘Il miglioramento del S2 – commentano gli esperti di Equita – è una notizia positiva perché consente di limitare l’ulteriore allocazione di capitale a un business che, in prospettiva, risentirà sia in termini di margini che di volumi del contesto sfavorevole legato ai bassi tassi di interesse su tutta la curva’.

Sono confermati “tutti gli obiettivi di piano previsti per la fine dell’anno e al fine di allinearci alle migliori pratiche di mercato, abbiamo deciso di riconoscere un acconto sul dividendo” a valere sui risultati del 2019 “e stiamo considerando tutte le fasi necessarie per avviare il processo che consentirà il pagamento dello stesso, nel quarto trimestre, ai nostri azionisti”. Lo afferma Matteo Del Fante, Amministratore delegato e direttore generale di Poste italiane, commentando in una Conference Call i risultati finanziari del Gruppo relativi al primo semestre e del secondo trimestre 2019, approvati ieri dal Cda, presieduto da Maria Bianca Farina.