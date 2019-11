ROMA – PostePay Spa, la società di Poste Italiane leader nei servizi di incasso e pagamento digitale, a un anno dalla sua costituzione, torna al “Salone dei pagamenti – Payvolution” per illustrare l’evoluzione dei propri servizi e prodotti innovativi.

PostePay Spa, facendo leva sugli oltre 27 milioni di carte di pagamento, 11 milioni circa di download della App Postepay e 5 milioni di wallet digitali, assume un ruolo sempre più centrale nei sistemi di pagamento in Italia. In questo contesto va inserito il recente accordo che Postepay Spa ha siglato con la neocostituita PagoPA Spa, la società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha lo scopo di industrializzare e diffondere la piattaforma PagoPA e occuparsi dei temi legati alla cittadinanza digitale. PostePay è la prima tra le società del settore ad aver firmato l’intesa con PagoPA Spa entrando come player nel sistema nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Tra le altre novità presentate a Milano c’è il nuovo servizio di pagamento digitale con App Postepay tramite QR Code. Circa 5 milioni di clienti potranno con la modalità innovativa del wallet Postepay pagare utilizzando i punti vendita convenzionati.

La nuova offerta, che sarà lanciata all’inizio del 2020 in particolare per operatori commerciali e liberi professionisti, abilita nuove esperienze digitali veloci, semplici e sicure che vedono l’App Postepay elemento distintivo per i clienti, offrendo agli esercenti soluzioni di incasso innovative e convenienti per lo sviluppo del proprio business.

È stata infine svelata in anteprima la nuova versione della App Postepay, che in continuità con il percorso di integrazione mobile e pagamenti avviato lo scorso anno con Postepay Connect, consentirà di gestire anche tutti i servizi Postepay inclusi quelli di telefonia mobile. Si rafforza così il ruolo di Poste Italiane al servizio della modernizzazione e digitalizzazione del Paese, attraverso la convergenza dei propri canali fisici e digitali al servizio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.