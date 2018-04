ROMA – Prestiti, piccoli o per così dire medi prestiti, quanto costano? Il Corriere della Sera Economia ha condotto indagine sul campo di cui pubblica i risultati.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ha preso in esame le condizioni di prestito praticate da banche e finanziarie e il risultato è che il Taeg medio per un prestito di cinquemila euro da restituire in 24 mesi è del 9,6 per cento circa. Già, ma cosa è il Taeg? Taeg sta per tasso annuo effettivo globale. Insomma quanto costa davvero il prestito, quanto è , a quanto ammonta il di più da restituire oltre ai cinquemila ottenuti in prestito.

E il risultato, ovvio ma spesso invisibile agli occhi di chi il prestito lo chiede, è che nessun prestito è mai gratis. Farsi prestare cinquemila euro da restituire in 24 mesi costa un di più da restituire che oscilla tra i 496 e i 613 euro a seconda se ci sia o no una polizza assicurativa sottoscritta e pagata dal debitore teoricamente (n on sempre accade) a sua totale tutela.

Frasi prestare qualcosa di più, salire a 15 mila euro (con cinquemila si fa poco) da restituire in 72 mesi comporta un Taeg medio pari a circa 8,6 per cento (meno del prestito a breve). Il che tradotto in soldoni significa che il debitore dovrà restituire 3.758 o 4.487 euro in più della somma ricevuta in prestito. Il costo del prestito senza assicurazione è in media di 3.758 euro o 4.487 se munito di polizza assicurativa.

Quindi prendi in prestito cinquemila euro e in due anni ne paghi circa 5.500. Oppure prendi in prestito 15 mila euro e in sei anni ne paghi circa 19 mila. Queste le condizioni praticate dal mercato. Un mercato che va espandendosi e che attrae nuovi protagonisti oltre alle banche e alle finanziarie. Protagonisti di rilevanti dimensioni, Poste Italiane in primo luogo. Ma anche la grande distribuzione, Carrefour è già della partita. D’altra parte un Taeg tra l’otto e il nove per cento in tempi di tassi zero quanto a costo del denaro è di sicuro un buon affare. Per chi presta.