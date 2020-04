Blitz dice

Aziende, supermercati, negozi: ispettori per controllare distanza un metro. Termoscanner e mascherine. Distanti al mare e a scuola. Protocolli, cioè obblighi sanitari per ogni attività, per ogni respiro. Sì, va bene, giusto e doveroso. Non sarà più la vita di prima. Ma fateci uscire il 4 maggio a viverla questa vita modificata.