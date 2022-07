Prezzo del petrolio: lo spettro dei 380 dollari al barile se la Russia replica alle sanzioni

Secondo le stime di JPMorgan Chase il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 380 dollari al barile. Dunque quadruplicare il prezzo attuale se la Russia rispondesse alle sanzioni statunitensi ed europee con dei tagli alla produzione di greggio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nonostante gli sforzi del G7 per mettere a punto un meccanismo che limiti il prezzo del petrolio russo, la nazione potrebbe ridurre la produzione giornaliera di greggio di cinque milioni di barili senza danni eccessivi alla propria economia, hanno concluso gli analisti finanziari.

Cosa comporta l’aumento del prezzo del petrolio

L’impatto di un calo così enorme nella fornitura di petrolio avrebbe un effetto a catena devastante sia per i mercati mondiali che per i consumatori. JPMorgan ha avvertito che un taglio di tre milioni di barili alle forniture giornaliere spingerebbe i prezzi del greggio a Londra a circa $ 190 al barile, con lo scenario apocalittico di una riduzione di cinque milioni al giorno significa che i prezzi saliranno a $ 380 al barile, riferisce Bloomsberg. Gli analisti hanno affermato che “Il rischio più ovvio e probabile con un limite di prezzo è che la Russia possa scegliere di non partecipare e invece reagire riducendo le esportazioni. È probabile che il governo possa vendicarsi tagliando la produzione, un modo per infliggere problemi all’Occidente. La tenuta del mercato petrolifero mondiale è dalla parte della Russia“.

La Russia e il petrolio

L’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha dichiarato che a maggio la produzione russa di greggio è salita a circa 10,55 milioni di barili al giorno. Nonostante le sanzioni occidentali, quel mese le casse di Vladimir Putin hanno ricevuto 20 miliardi di dollari. Poiché l’aumento dei prezzi ha visto la Russia generare 1,7 miliardi di dollari in più rispetto ad aprile. L’AIE ha inoltre avvertito che nel 2023 se le sanzioni si fossero inasprite, le forniture mondiali di petrolio potrebbero “avere enorme difficoltà per tenere il passo con la domanda”.

Il prezzo di un barile di greggio attualmente è di circa $ 120, quasi il doppio del prezzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’OPEC e le nazioni produttrici alleate hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio greggio. Ma l’importo probabilmente farà ben poco per alleviare i prezzi elevati alla pompa e dall’energia che traina l’inflazione e che affligge l’economia globale.