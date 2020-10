In caso di nuovi lockdown per emergenza epidemiologica da Covid 19, che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà equiparato alla malattia.

L’Inps con un messaggio ricorda che il riconoscimento della malattia si ha solo quando la quarantena a casa è decisa da un operatore di sanità pubblica.

Come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi.

Se a impedirti di recarti a lavoro è il Governo o il presidente della Regione, quel giorno a casa non va considerato di malattia. Solo se è un medico, o una Asl a riconoscerti positivo che scatta la malattia.

“In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa – sottolinea l’Inps – non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia (quello che prevede l’equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia, ndr).

In quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

Lavoratori fragili in smart working

L’Inps spiega anche che la malattia si applica nemmeno ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata.

“La quarantena e la sorveglianza precauzionale non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio”.

Quarantena all’estero

Nessun riconoscimento della malattia è dovuto per le persone che dovessero fare la quarantena all’estero perché richiesta dal paese di destinazione.

“L’accesso alla tutela per malattia – si legge – non può che” provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”.

Quarantena a casa, malattia non riconosciuta se in cassa integrazione

Infine non si riconosce la malattia se il lavoratore malato è in cassa integrazione o ha l’assegno dei fondi di solidarietà. Si tratta infatti – scrive l’Inps “del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia”. (fonte Ansa)