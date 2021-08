Quarantena indennità malattia: ministro Orlando chiede proroga. Potrebbe presto tornare indennità di malattia per i lavoratori costretti alla quarantena per essere venuti a contatto con un ammalato di Covid.

Quarantena indennità malattia: ministro Orlando chiede proroga

Lo ha dichiarato il ministro del lavoro, Andrea Orlando. Parlando alla Festa dell’Unità di Modena ha spiegato che prima “non c’erano tutte le risorse necessarie. Ma credo che siano maturate le condizioni perché si usino risorse che erano appostate da altre parti.

Siamo sicuramente favorevoli al fatto che la quarantena sia considerata come malattia”.

Il ministro ha assicurato che se ne parlerà al prossimo Consiglio dei ministri: “Possiamo affrontare la questione e risolverla”.

Quarantena e isolamento domiciliare, il punto

In attesa delle deliberazioni del governo facciamo il punto sulla situazione indennità.

L’Inps riconosce l’indennità previdenziale di malattia ai lavoratori in quarantena solo per il 2020. Salvo nuovi decreti del Governo che rifinanzino la misura la tutela non può essere riconosciuta per l’anno in corso, il 2021.

Per i lavoratori fragili la tutela che indennizza la quarantena, equiparata al ricovero ospedaliero, resta per tutti gli eventi avvenuti fino al 30 giugno 2021.

La misura di tutela di cui parliamo vale solo per la quarantena imposta a chi è entrato in contatto con un positivo al Coronavirus. Per i positivi al Coronavirus (anche in forma asintomatica), invece, sottoposti al regime di isolamento domiciliare, non cambia nulla.

Per loro vale sempre il diritto alla malattia della gestione ordinaria.