ROMA – Già all'inizio del 2018 la Rai aveva bandito un concorso per assumere 50 giovani diplomati e laureati. Oggi la Rai è alla ricerca di 30 nuove risorse da assumere come impiegati e assistenti ai programmi.

Gli impiegati devono occuparsi delle diverse tipologie di attività amministrative e, in relazione al livello di competenza, possono essere preposti ad una area specialistica di attività (personale, controllo, legale, fiscale) oppure al coordinamento di altri impiegati.

Gli assistenti ai programmi collaborano con i vari responsabili (capo struttura, programmista – regista, giornalista, ecc.) e con i vari settori aziendali competenti. I requisiti per poter partecipare alla selezione sono: essere cittadini italiani, dell'Unione Europea e di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia ed essere in possesso del Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore. I giovani saranno assunti