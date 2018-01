ROMA – Rc Auto: anche per unioni civili e conviventi la classe di merito meno cara. Novità nel regolamento bonus-malus dell’Ivass (l’associazione delle compagnie assicuratrici): da quest’anno il beneficio di poter scegliere in famiglia la classe di merito Rc Auto più conveniente è esteso anche alle unioni civili e ai conviventi di fatto. Cosa significa in pratica?

Fino ad oggi, la moglie, per esempio, o il figlio diciottenne neopatentato, può pagare il premio assicurativo del marito, perché meno caro, grazie alla legge Bersani di 11 fa (fu introdotta anche per scongiurare salassi per i neopatentati, inseriti stabilmente nelle classi a maggior rischio e quindi più care). Da oggi questa possibilità vale anche per le famiglie regolate dalle unioni civili o solo da una convivenza di fatto.