BRUXELLES – Ammonta a 750 miliardi di euro il pacchetto del Recovery Fund proposto dalla Commissione europea.

L’indiscrezione anticipata dalla Dpa è stata confermata anche dal Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni che parla di “una svolta senza precedenti”.

Stando all’agenzia tedesca, il piano anti-crisi sarà così composto: 500 miliardi verranno versati come aiuti, 250 miliardi come prestiti.

All’Italia spetterebbe la quota più alta destinata a un singolo Paese: 172,7 miliardi di euro.

E questo sia in termini assoluti sia per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto che i prestiti. Della cifra totale, scrive l’Ansa, 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti.

Seconda a noi solo la Spagna, con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti.

Terza in ordine di grandezza per la quota proposta è la Polonia, con 63,8 miliardi di euro, di cui 37,693 di aiuti e 26,146 di prestiti.

Per la Francia sono previsti 38,7 miliardi, mentre per la Germania 28,8, in entrambe i casi solo di aiuti a fondo perduto.

Questi fondi – evidenziano le fonti – sono quelli pre-allocati per l’iniziativa battezzata dalla Commissione Next Generation Ue e si potranno poi combinare con altri programmi.

Negli aiuti a fondo perduto sono compresi quattro strumenti: React Eu, RRF, Just transition fund e Rural Development. La proposta della Commissione prevede aiuti a fondo perduto anche ai Paesi cosiddetti frugali: alla Danimarca andrebbero 2,156 miliardi, all’Olanda 6,751, alla Finlandia 3,460 e all’Austria 4,043.

Intanto la notizia spinge i listini nelle Borse di tutta Europa. Madrid è la migliore con un rialzo del 2,7%, Parigi accelera e guadagna il 2%, Francoforte l’1,79%, Londra l’1,54% e Milano l’1,33 per cento.

Lo Stoxx Europe 600 sale dell’1,1%, estendendo i guadagni con i governi che continuano ad allentare le restrizioni introdotte per contenere il virus.

Partecipano al rialzo i produttori di automobili, le banche, i viaggi e il tempo libero (in rialzo di almeno il 3%) mentre tecnologia e assistenza sanitaria sono gli unici settori in rosso.

I futures azionari statunitensi estendono il loro progresso con gli investitori che guardano oltre le tensioni tra Washington e Pechino. (Fonte: Ansa).