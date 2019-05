ROMA – La carta del Reddito di cittadinanza può essere usata per comprare alimentari, farmaci e parafarmaci, per pagare le bollette alle poste, l’affitto (ma non il condominio se la casa è tua, altrimenti vuol dire che non ne avevi diritto…), i vestiti ma non i gioielli, gli elettrodomestici piccoli o grandi.

Non può essere assolutamente usata (anche perché i rivenditori sono esclusi dai pagamenti via card) per acquistare armi, pellicce, materiale nautico per yacht, quadri, beni antiquari, prodotti finanziari, gratta&vinci e slot-machine, materiale pornografico.

L’elenco è stato messo a punto dal ministero del Lavoro e contenuto in un decreto dello stesso ministero (lo ha visionato in anteprima il sito Public Policy).

Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

acquisti presso gallerie d’arte e affini;

acquisti in club privati. (fonte Public Policy)