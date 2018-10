ROMA – Quanti sono i miliardi di euro che il Governo metterà a bilancio per finanziare il reddito di cittadinanza? Dieci, assicurano i grillini da Di Maio in giù, non più di 8 sostiene Salvini, calcolatrice alla mano. “Se la matematica non è un’opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, ha dichiarato stamattina a Radio Anch’io il ministro dell’Interno, interpellato a proposito.

Salvini ha risposto che per le due misure principali, reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di M5s, e abolizione della Fornero, cavallo di battaglia della Lega, la cifra ammonta a 16 miliardi, comprensivi anche di altri interventi.

Il tono perentorio di Salvini si scontra però con l’intransigenza M5S che non accetta restringimenti di sorta: “Per il reddito di cittadinanza le risorse sono pari a 10 mld, 9 per il reddito e 1 per i centri per l’impiego”. E’ quanto ribadiscono fonti del M5S replicando in presa diretta alle parole del vicepremier leghista. E, ospite di Mattino 5, anche il sottosegretario Stefano Buffagni ribadisce lo stesso concetto commentando: “Ho qui la tabella. Salvini? Era mattino presto forse era confuso…”.