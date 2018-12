ROMA – Intervistato dalla “Verità”, Pasquale Tridico, considerato il “papà” del reddito di cittadinanza, spiega come funzionerà la misura:

“A gennaio arriverà l’articolato definitivo in Consiglio dei Ministri. Poi diventerà un decreto legge con il normale iter parlamentare”.

“Chi potrà fare domanda? Potrà presentare domanda chiunque abbia un Isee medio di 9.360 euro. La prima casa non intaccherà il reddito. Lo ridurrà solamente: ha diritto al reddito anche chi oltre alla prima casa ha una proprietà il cui valore non superi i 30mila euro. Inoltre se hai più di 8mila euro sul conto corrente, con riferimento all’anno precedente all’introduzione del reddito, non puoi accedere”.

I furbetti, spiega il professore, non avranno vita facile: “Abbiamo una norma anti divorzio-truffa, con il controllo incrociato di Comune, Inps, e agenzia delle entrate. Tre setacci a cui non scappa nessuno. Inoltre abbiamo previsto da uno a 6 anni di condanna per i percettori indebiti e i loro complici”.

Quanto alla dote per le imprese, il cosiddetto gettone di portabilità, il funzionamento sarà il seguente: “Chi assume un percettore a tempo indeterminato, prende uno sgravio per la durata rimanente del reddito. Quindi se hai usufruito per 5 mesi, tu lavoratore porti con te una dote di 13 mesi. Questo creerà un meccanismo virtuoso: l’impresa se è furba andrà a caccia dei più giovani con la dote più alta. Un neolaureato diventa superappetibile”.

Dalla misura nascerà un nuovo lavoro, quello del navigator, colui che troverà lavoro agli altri: “Ne prenderemo 30mila. 4 mila il primo anno. Sarà la più grande assunzione per un servizio di pubblica utilità della storia italiana”, assicura Tridico.

Ma il vero nodo della questione saranno i criteri di accettazione e rifiuto delle offerte di lavoro, e soprattutto da quanto lontano da casa potranno arrivare: “Se ne potranno declinare solo tre, al terzo no sei fuori. Sulla territorialità, alla fine ci sarà un mix. Sei disoccupato da 6 mesi? Puoi rifiutare fino a 250 km, sei disoccupato da più di 12 mesi? Potrai rifiutare un lavoro solo sopra i 500km. Altrimenti, se dici di no perdi il reddito”.