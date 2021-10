Reddito di cittadinanza, dopo 2 no si perde. Se trovi lavoro cala ma resta (per un po’) FOTO ANSA

La Manovra conferma il reddito di cittadinanza, ma il sussidio per chi non trova lavoro cambierà molto, o almeno questo è quello che viene promesso. Poi come sempre bisognerà vedere chi controlla. La prima novità è che se rifiuti 2 proposte di lavoro lo perdi, insomma dopo due no il reddito di cittadinanza viene tolto. Oggi i no sarebbero 3, ma i controlli non bastano per verificare tutti quelli che rifiutano lo proposte di lavoro, quindi di fatto il sussidio resta.

Reddito di cittadinanza, se trovi lavoro?

Ecco la seconda novità: una volta che una persona che percepisce il reddito di cittadinanza trova lavoro (a contratto ovviamente), non perderà il sussidio. Continuerà a ricevere l’assegno che però ogni mese a scalare sarà sempre più leggero, fino poi a sparire. Questo per favorire l’inserimento lavorativo ma soprattutto per evitare che uno preferisca lavorare a nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Così facendo uno ha l’opportunità di lavorare e intanto continuare a percepirlo per un po’. Per quanto? Ancora non si sa. Quanto tolgono dall’assegno? Da decidere.

Controlli prima e non dopo l’assegno

Ci saranno controlli molto più ristretti e soprattutto preventivi, ovvero prima di erogare il reddito e non dopo come invece accade adesso. Questo per stanare preventivamente i furbetti che proveranno a richiederlo pur non avendo i requisiti, quindi presentando carte false.