ROMA – Antonio Mumolo, presidente dell’associazione ” Avvocato di strada onlus”, intervistato da Radio Cusano, ha detto che il reddito di cittadinanza andrebbe dato anche ai senzatetto:

“Quando una persona finisce in strada perde la residenza e viene cancellato dalle liste anagrafiche, quindi non ha più una carta d’identità –ha spiegato Mumolo-. Senza residenza e carta d’identità non si ha accesso a nulla. Bisogna vedere se il reddito di cittadinanza prende in considerazione la questione reale, cioè il fatto che queste persone spesso non hanno i documenti perché i comuni si rifiutano di dare a queste persone la residenza. Tutte le volte noi dobbiamo intervenire con l’associazione facendo delle cause per ottenere la residenza. Se il provvedimento non tiene presente questo, è un’ulteriore beffa nei confronti dei cittadini che sono diventati poveri e non avranno diritto a questi 780 euro. Speriamo che questo governo faccia davvero la lotta alla povertà e non la lotta ai poveri, come molti sindaci di comuni governati da una parte dell’attuale maggioranza. Queste ordinanze sono anche frutto di un clima culturale che sta generando mostri, ci sono persone inseguite e picchiate in strada perché straniere e povere”.