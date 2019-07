ROMA – La Regione Lazio ha indetto sette concorsi pubblici per l’assunzione di 355 figure da assumere per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Nello specifico si cercano: 60 assistenti mercato e servizi per il lavoro; 200 esperti mercato e servizi per il lavoro; 20 esperti statistici; 20 esperti comunicazione e relazioni istituzionali; 20 esperti area informatica; 10 esperti service designer; 25 esperti valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

I requisiti generici validi per tutti i concorsi sono: cittadinanza italiana; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali.

Se le domande pervenute saranno superiori a quelle previste i candidati dovranno svolgere una prima prova preselettiva, che consisterà in un test a valenza psicoattitudinale e/o sulle materie di cultura generale. Coloro i quali supereranno la prova preselettiva potranno partecipare alle prove del concorso che consisteranno in due prove scritte, una delle quali potrà essere a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, che verterà sugli argomenti previsti per le prove scritte e servirà ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche.

La domanda di partecipazione deve essere presentata con le modalità telematiche utilizzando esclusivamente l’apposito modulo entro il 25 luglio 2019. Per verificare i bandi di tutti i concorsi e inviare la vostra domanda potete cliccare qui.