ROMA – Ripple, l’anti Bitcoin: in un anno più 36mila per cento. Non esiste solo il Bitcoin: nel mercato delle cripto-valute, nella finanza delle monete virtuali, un altro protagonista sta emergendo con prepotenza, il Ripple. Prima di Natale valeva 29 miliardi di dollari di controvalore, oggi ne circolano per un valore di 85 miliardi, diciamo un quarto dei Bitcoin. Un balzo del 36mila per cento.

Non che Ripple non sia uno strumento da maneggiare con molta cura – guadagni e crolli come sulle montagne russe – ma, potremmo dire che, almeno a giudizio delle banche e degli investitori istituzionali, è il contraltare “buono” del Bitcoin.

Intanto è canonicamente registrato, il suo indirizzo è una start-up con base a San Francisco, si pone come strumento finanziario innovativo ma non rivoluzionario, riconosciuto e non anonimo come il Bitcoin che ambiva a rendersi invisibile ad ogni autorità monetaria. Massimo Sideri sul Corriere della Sera si cimenta con successo nel difficile compito di spiegarne la diversità.