ROMA – Anche chi ha più di 45 anni potrà riscattare la laurea con agevolazioni. Lo prevede un emendamento della Lega al provvedimento approvato in tarda nottata dalle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera. Resta comunque il limite temporale del 1996. Possono cioè fruire della prevista detrazione del 50%, infatti, solo coloro che sono “privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”.

L’8 marzo era arrivata la circolare dell’Inps che di fatto consentiva da subito la presentazione delle domande agli under 45. Chi rientra nei limiti d’età ma anche non ha contributi versati prima del 1996, non ha pensione ed è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata) può così riscattare la laurea con un onere agevolato. La circolare attua il decretone con le norme su Quota 100, che introduce la possibilità, fino al 2021, di chiedere inoltre il riscatto di altri periodi non coperti da contribuzione.

Riscatto laurea Under 45: si possono riscattare al massimo cinque anni.

I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame. Sono escluse per valutare il primo e l’ultimo contributo versato le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Riscatto laurea Under 45: sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

Riscatto laurea Under 45: Il calcolo.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Riscatto laurea Under 45: poco più di 5200 euro per ogni anno di studio.

Per il riscatto agevolato della laurea secondo calcoli della Fondazione studi dei consulenti del lavoro basteranno poco più di 5.200 euro per ogni anno di studio. Si ha un vantaggio in termini di anni di contribuzione ma nel calcolo dell’importo si terrà conto di quanto versato. (Fonte Ansa).