ROMA – Quando mancano poche ore al termine ultimo per la rottamazione delle cartelle esattoriali (che scade alle 23 del 15 maggio) la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è in tilt: troppe le domande arrivate. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Lunedì 13 maggio l’associazione dei commercialisti, insieme al Codacons, aveva lanciato l’allarme, chiedendo una proroga dei termini della procedura che consente di pagare il dovuto senza le sanzioni e gli interessi di mora.

Il quotidiano online Il Salvagente ha pubblicato un audio in cui un’operatrice del call center, parlando con un utente che non riesce a concludere la pratica nell’area Fai-da-te, ammette: “Ci saranno sicuramente dei problemi di sito che non sta andando, è da venerdì. O la spedisce tramite pec o le do la mail ordinaria”. Poi cade la linea.

Daniele Virgillito, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, lunedì pomeriggio ha ricordato che questa è solo “l’ennesima volta che ci troviamo a dover registrare che a ogni scadenza fiscale, la macchina amministrativa si dimostra impreparata ad affrontare e gestire il notevole afflusso di dati. Già in passato avevamo denunciato che i contribuenti si trovano a dover affrontare i limiti di un percorso di digitalizzazione imposto dal legislatore”.

Anche l’anno scorso si era verificata la stessa situazione. Per questo i commercialisti chiedono una proroga della scadenza “per permettere ai professionisti di fare fronte a una macchina amministrativa dimostratasi ancora una volta poco organizzata”, aggiunge Virgilito.

Sogei, la società pubblica che gestisce i sistemi informatici, lunedì sera ha fatto sapere che “a fronte dell’eccessivo numero di richieste di accesso al servizio di definizione agevolata cd ‘rottamazione delle cartelle’, si comunica che solo nella giornata odierna sono stati registrati rallentamenti di fruizione del servizio per i quali Sogei sta provvedendo con un ulteriore potenziamento dei sistemi”.