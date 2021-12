Nove giorni in più per il pagamento della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali e del saldo e stralcio, che era previsto alla fine di novembre.

Rottamazione-ter cartelle, proroga di 9 giorni

Il governo ha messo un freno alle richieste dei partiti, che spingevano uniti per far slittare il termine al 2022. Alla fine il dl fiscale ha fissato il termine al 9 dicembre, destinato ad arrivare al 14 con i cinque giorni di tolleranza.

Il testo è atteso in Aula oggi primo dicembre. I’approvazione godrà della blindatura del provvedimento che il governo si è assicurato ponendo la questione di fiducia su un maxiemendamento.

Cartelle sospese per Covid, proroga di 30 giorni

Fra le poche modifiche che hanno incassato l’ok anche la richiesta, quasi univoca, dei partiti di allungare di trenta giorni, da 150 a 180, i tempi per saldare le cartelle sospese durante l’emergenza Covid. Cartelle che l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare a settembre ai contribuenti.

Ci sarà anche più tempo, fino al 16 gennaio 2022, per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

O, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020 ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia. Arriva anche una stretta per i ricorsi che i contribuenti possono presentare se destinatari di una cartella di pagamento che ritengono di non aver mai ricevuto la notifica.