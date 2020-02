Ruinart, da oggi lo champagne di marca lo acquisti anche online

ROMA – Gli appassionati di champagne oggi possono acquistare i brand migliori anche online, grazie a negozi dedicati al vino, ma anche alle bollicine, francesi e non solo. L’importante sta nel conoscere ciò che si acquista, anche se questi siti offrono informazioni su ogni produttore e sui singoli vini. Nel nostro Paese gli appassionati di champagne di marca, come ad esempio Ruinart, sono tanti, non tutti però conoscono a fondo l’argomento e sono in grado di acquistare lo champagne perfetto per ogni situazione.

Cos’è lo champagne.

Sembra banale, ma non si può chiamare champagne qualsiasi vino spumeggiante; non si tratta neppure di vini con bollicine prodotti con il metodo classico, che è utilizzato anche in Italia e in varie parti del mondo. Si può chiamare champagne solo un vino prodotto con metodo champenois con uve coltivate nella zona della Champagne in Francia. Si tratta quindi di un ristretto numero di vini con bollicine, prodotti in una piccola zona della Francia, con un preciso metodo. Il metodo champenois è dettato da un preciso disciplinare, che prevede anche il tipo di viaggi da utilizzare, la durata della rifermentazione in bottiglia e così via.

Lo champagne millesimato.

Forse non tutti lo sanno ma lo champagne riposa per anni in bottiglie di vetro, mantenute a temperatura costante e con all’interno dei fermenti selezionati, che producono le famose bollicine, fini e quasi cremose al palato. Dopo la rifermentazione in bottiglia la maggior parte dei vini della Champagne è costruita mescolando annate differenti, in modo da ottenere il gusto che meglio risponde alle esigenze della singola casa. Gli champagne millesimati sono invece prodotti con il vino di un singolo anno, che deve essere indicato sulla bottiglia. Solitamente si preparano con uve di annate particolarmente favorevoli.

Scegliere lo champagne giusto.

Negli ultimi anni lo champagne è entrato nell’uso comune anche a tutto pasto. Ma siamo veramente in grado di scegliere la bottiglia giusta? Quella che effettivamente ci solleticherà il palato per l’’occasione specifica? Per molti italiani purtroppo champagne è sinonimo di un vino brut, abbastanza secco e dal retrogusto acidulo. In realtà l’offerta delle principali case, compresa Ruinart, è varia e permette di trovare il vino più adatto ad ogni occasione. Se lo champagne brut o pas dosè è di certo tra le versioni più amate dal grande pubblico, si possono trovare infatti anche online vini Ruinart adatti per una cena a base di pesce, come il Blanc de Blancs, oppure versioni più dolci, perfette per il dessert.

Leggere le etichette.

Per comprendere quale tipo di champagne stiamo acquistando è importante leggere le etichette, che ci dichiarano in modo chiaro tutte le caratteristiche del vino. È importante però conoscere la terminologia, correlata al metodo classico. Uno champagne brut è leggermente secco, un pas dosè lo è di più in quanto non contiene zucchero aggiunto; chi desidera uno champagne amabile, dal retrogusto dolciastro dovrebbe invece prediligere le versioni Sec o demi-sec, con elevata percentuale di zucchero. Questo zucchero è aggiunto nel cosiddetto liqueur d’expedition, quando si rabboccano le bottiglie prima di confezionarle.