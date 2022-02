Russia: lunghe code ai bancomat, fiducia corta nella vittoria. Rublo -30%, tasso interesse 20%

Mentre la Russia va avanti con la sua guerra in Ucraina, in patria la situazione economica sta peggiorando giorno per giorno: la gente fa la fila al bancomat, la moneta crolla. Inoltre la banca centrale russa ha alzato il tasso di interessi al 20%: di soliti è quasi pari allo zero…

Le lunghe code ai bancomat in Russia

Si moltiplicano, in tutta la Russia, le persone in fila agli sportelli dei bancomat per provare a prelevare denaro contante. Le immagini rimbalzano su Twitter e sui principali social network. In molti si mettono in fila già dalle prime luci dell’alba, per il timore di non trovare più denaro disponibile. Questa mattina la Banca Centrale russa ha rassicurato i cittadini spiegando che “tutti i fondi” dei clienti “sono al sicuro e disponibili in qualsiasi momento”. Ma lunghe code di decine e decine di metri arrivano in particolare da Mosca, San Pietroburgo e Khimki. Segnale che i cittadini russi nella vittoria credono ben poco, e la paura si sanzioni Ue è tale da non far più sentire al sicuro i soldi in banca,

Il crollo del Rublo

Insomma a tremare, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia nucleare evocata da Vladimir Putin sono stati soprattutto i mercati. Il rublo ha ceduto quasi il 30% sul dollaro sulle piazze asiatiche, i future a Wall Street hanno perso fino al 3%, il petrolio è schizzato al Wti fino a un +7,5% a 98,46 dollari al barile. Strangolate dalle sanzioni molte banche russe, con il 50% delle riserve della banca centrale di Mosca congelate nelle casseforti dei Paesi del G7. L’Ue chiude alla Russia anche i cieli, blindando gli spazi aerei dei Paesi membri e presto potrebbe farlo anche per i porti.