ROMA – La compagnia Ryanair cambia i tempi per il check-in online e lo riduce da 4 giorni a sole 48 ore prima della partenza dal prossimo 13 giugno. Se non si rispettano i tempi, si incorre in un prezzo maggiorato di 55 euro per gli adulti e di 25 euro per i neonati.

Per chi invece acquista un biglietto con scelta del posto a sedere, sarà possibile eseguire il check-in online da 60 giorni prima del volo fino a 2 ore prima della partenza. I termini per viaggiare con Ryanair si aggiornano, scrive Repubblica, nel tentativo di racimolare soldi extra:

“Prenotare un posto “normale” costa 4 euro, che salgono a 13,01 per le prime file e a 15 euro per avere spazio extra davanti alle gambe. Il servizio con l’imbarco prioritario, che dà la precedenza al gate e la possibilità di portare in cabina i bagagli a mano, costa 5 euro. Per gli altri, i viaggiatori “normali”, la finestra per il check-in si riduce alle 48 ore antecedenti la partenza (sempre con chiusura due ore prima del volo). Per chi si dovesse presentare agli imbarchi sprovvisto di check-in, il costo in aeroporto fissato dalla compagnia per il servizio è di 55 euro, 25 per i neonati.

Come riporta la Bbc, la linea della compagnia è che questo cambiamento darà più tempo ai clienti che hanno acquistato la prenotazione del posto, di scegliere dove sedersi in via prioritaria. Ma il Sun sottolinea come già monti la polemica, ben visibile sui social. Anche perché, hanno denunciato i consumatori, Ryanair è già accusata di separare intenzionalmente coloro che comprano i biglietti insieme, ma optano per il risparmio attraverso l’assegnazione “casuale” del posto, per indurre ad acquistare i servizi aggiuntivi”.