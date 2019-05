ROMA – Ryanair cambia ancora le tariffe sui bagagli. Dopo essere stata multata insieme a Wizz Air dall’Antitrust, per aver imposto un supplemento sui bagagli a mano, la compagnia low cost irlandese ha deciso di ritoccare nuovamente le sue policy sui trolley. Ma questa volta senza grandi annunci: si è limitata ad avvisare via email i passeggeri che dal 1 maggio sarebbero scattate alcune novità.

Cosa cambia? Quelli che hanno acquistato il servizio Priorità e, insieme, la possibilità di portare 2 bagagli a mano possono portare in cabina più valigie. Ma attenzione perché per due bagagli si intendono esclusivamente una borsa personale fino a 35 x 20 x 20 cm e il classico trolley a mano, 55 x 40 x 20 cm, per un massimo di 10 kg. Il primo andrà sistemato sotto il sedile di fronte, il secondo nella cappelliera.

Il servizio Priorità è però limitato ad un numero esiguo di passeggeri, per cui chi non intende separarsi dal proprio bagaglio a mano dovrà acquistare con largo anticipo il biglietto per poterne usufruire. Tutti gli altri, sprovvisti del servizio Priorità, potranno portare a bordo solo una piccola borsa da posizionare sempre sotto il sedile di fronte. Le dimensioni di questo bagaglio a mano unico, sono state leggermente aumentate, fino a un massimo di 40 x 20 x 25 cm.

Infine, chi necessita di viaggiare con un bagaglio a mano standard ma i posti del servizio Priorità sono esauriti, potrà acquistare un bagaglio da stiva da 10 kg. Al costo di meno di 10 euro a viaggio. Sempre meglio dei 25-30 euro di prima, che è la tariffa dei bagagli da stiva da 20 kg. E’ bene precisare però che, sebbene abbia le dimensioni ridotte di un bagaglio a mano, non potrà essere portato al gate, altrimenti si incorrerà in una penale e la valigia verrà comunque imbarcata in stiva. Va consegnato al banco check-in e potrà essere ritirato al nastro bagagli nell’aeroporto di arrivo.

Occhio anche alla bilancia, perché se il bagaglio in stiva da 10 kg dovesse eccedere il peso stabilito, sarà applicato un supplemento per ogni chilogrammo in più.