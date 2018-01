ROMA – Sciopero nazionale di tutto il personale di Ryanair. L’agitazione è stata indetta per sabato 10 febbraio e durerà l’intera giornata.

A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lo sciopero, spiegano i sindacati in una nota diffusa dall’agenzia Ansa, è stato indetto “per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale”.

Secondo le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti, continua la nota, “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo. Deve essere invece immediatamente avviato un confronto a tutto tondo su salari e tutele di tutto il personale e non solo per una parte di questi”, chiedono Filt, Fit e Uiltrasporti.

“Non è inoltre accettabile – spiegano infine le tre organizzazioni sindacali confederali – che sia l’azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento”.