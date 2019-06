ROMA – Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei saldi estivi 2019. L’appuntamento è per sabato 6 luglio in quasi tutte le regioni. Fanno eccezione la Campania, che ha anticipato al 29 giugno, la Sicilia, che li inaugurerà il primo luglio, la Basilicata (2 luglio) e la provincia autonoma di Bolzano (5 luglio). La durata è di circa 60 giorni, ma anche in questo caso ci sono eccezioni regionali.

Il maltempo e il calo degli acquisti, però, impensieriscono le associazioni, come ha spiegato al Corriere della Sera, il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi: “Il 2018 si è chiuso ancora una volta in calo e i dati delle vendite nel fashion retail italiano di questo inizio d’anno sono ancora altalenanti. Le nostre aziende chiedono inoltre di lavorare almeno a parità di condizioni con quelle che si arricchiscono sul web senza versare un equo contributo al Paese”, sottolinea.

Il Codacons punta il dito contro il maltempo di maggio che, secondo la associazione dei consumatori, “ha fatto iniziare con largo anticipo gli sconti di fine stagione in tutta Italia e proprio per far fronte all’elevato calo delle vendite in tutta Italia sono di fatto già partiti i saldi estivi, con numerosi negozi e catene commerciali che hanno anticipato gli sconti attraverso promozioni speciali e svendite”.

Per il Codacons, questa è la dimostrazione che “la legge sui saldi di fine stagione vada abolita, lasciando ai commercianti la facoltà di scegliere come e quando scontare la propria merce, a seconda di fattori e variabili che cambiano di periodo in periodo e di zona in zona, e incrementando occasioni come il Black Friday”. (Fonte: Corriere della Sera, Ansa)