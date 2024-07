Saldi estivi 2024, quando iniziano e i consigli anti truffa

Il primo sabato di luglio in molte regioni italiane inizieranno i saldi estivi 2024, offrendo un’opportunità d’oro per i consumatori desiderosi di fare acquisti a prezzi scontati. Tuttavia, è fondamentale affrontare questo periodo con attenzione e consapevolezza per evitare spiacevoli truffe. Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), ci ricorda l’importanza di un approccio critico e ci fornisce un vademecum di regole da seguire per fare acquisti sicuri e convenienti.

Saldi estivi 2024, quando iniziano

I saldi estivi 2024 inizieranno in molte regioni italiane il 6 luglio e proseguiranno fino al 3 settembre. Tuttavia, le date possono variare a seconda delle regioni. Ecco un breve riassunto delle date di inizio e fine dei saldi per alcune regioni italiane:

Abruzzo : 6 luglio – 4 settembre

: 6 luglio – 4 settembre Basilicata : 6 luglio – 4 settembre

: 6 luglio – 4 settembre Calabria : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Campania : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Emilia-Romagna : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Lazio : 6 luglio per 6 settimane

: 6 luglio per 6 settimane Liguria : 6 luglio – 19 agosto

: 6 luglio – 19 agosto Lombardia : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Marche : 6 luglio – 1 settembre

: 6 luglio – 1 settembre Molise : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Piemonte : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Puglia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Sardegna : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Sicilia : 6 luglio – 15 settembre

: 6 luglio – 15 settembre Toscana : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Umbria : 6 luglio per 60 giorni

: 6 luglio per 60 giorni Valle d’Aosta : 6 luglio – 30 settembre

: 6 luglio – 30 settembre Veneto : 6 luglio – 31 agosto

: 6 luglio – 31 agosto Trento e Provincia : per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi

: per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi Alto Adige: date variabili a seconda delle zone

Il Vademecum di Udicon per scongiurare le truffe

Udicon ha stilato un elenco di regole fondamentali che ogni consumatore dovrebbe seguire per approfittare dei saldi estivi senza incorrere in truffe o acquisti non vantaggiosi. Ecco i principali consigli:

1. Conservare sempre lo scontrino

Lo scontrino è il vostro miglior alleato durante i saldi. Questo documento non solo è essenziale per eventuali cambi, ma funge anche da prova d’acquisto in caso di contestazioni. Anche durante i saldi, avete il diritto di cambiare i prodotti acquistati, e lo scontrino sarà la vostra garanzia. Conservate sempre lo scontrino per qualsiasi acquisto.

2. Valutare qualità e stagionalità dei prodotti

I capi venduti durante i saldi dovrebbero essere articoli di carattere stagionale o di moda. Fate attenzione alla qualità e alle novità dei prodotti che state acquistando. Un buon affare non è tale se il capo è fuori stagione o di scarsa qualità. Assicuratevi che i prodotti siano effettivamente quelli che desiderate e che la loro qualità sia adeguata.

3. Conoscere le politiche di cambio e reso

Sebbene la politica di cambi e resi sia generalmente a discrezione del negoziante, esistono delle tutele per voi consumatori. In caso di prodotti difettosi, avete diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso dell’importo speso. Non esitate a far valere i vostri diritti in queste situazioni. Informatevi sempre sulle politiche di cambio e reso del negozio prima di effettuare un acquisto.

4. Provare i capi, una questione di cortesia

La prova degli indumenti non è un obbligo per il negoziante, ma una possibilità spesso concessa per cortesia. Se vi viene negata la prova di un capo, valutate attentamente l’acquisto. In caso di dubbi, chiedete informazioni dettagliate sulla policy adottata dal negoziante. Prova i capi prima di acquistare per evitare spiacevoli sorprese.

5. I pagamenti elettronici sono un diritto del consumatore

I negozi sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di credito senza costi aggiuntivi. Questo è un vostro diritto, quindi non esitate a utilizzare il metodo di pagamento che preferite. Assicuratevi che il negozio accetti pagamenti elettronici e non accettate di pagare supplementi per l’uso della carta di credito.

6. Trasparenza nei prezzi

I negozianti hanno l’obbligo di indicare chiaramente il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale. Controllate il prezzo di partenza in caso di dubbi sullo sconto applicato, facendo attenzione al cartellino con l’adesivo posizionato sopra. Questa trasparenza vi permette di valutare effettivamente la convenienza dell’acquisto. Fate attenzione a queste indicazioni per evitare spiacevoli sorprese alla cassa.

Consigli pratici per acquisti sicuri

Oltre ai consigli di Udicon, ecco alcuni suggerimenti pratici per fare acquisti sicuri e vantaggiosi durante i saldi estivi:

Pianificate i vostri acquisti

Prima di iniziare il vostro shopping, fate una lista di ciò che vi serve davvero. Questo vi aiuterà a evitare acquisti impulsivi e a concentrarvi su ciò che è veramente utile.

Confrontate i prezzi

Non fermatevi al primo negozio. Confrontate i prezzi di diversi negozi per assicurarvi di ottenere il miglior affare. Utilizzate siti web e app che permettono di confrontare i prezzi in modo rapido ed efficace.

Controllate le recensioni

Prima di acquistare un prodotto, soprattutto se di valore elevato, controllate le recensioni online. Questo vi darà un’idea della qualità del prodotto e della soddisfazione degli altri consumatori.

Fate attenzione alle false promozioni

Alcuni negozi possono gonfiare i prezzi prima dei saldi per poi applicare sconti apparentemente vantaggiosi. Controllate il prezzo originale del prodotto prima dei saldi e confrontatelo con il prezzo scontato per assicurarvi che lo sconto sia reale.

Non fatevi prendere dalla foga

I saldi possono essere un periodo stressante e caotico. Prendetevi il vostro tempo per fare acquisti e non fatevi prendere dalla foga. Valutate attentamente ogni acquisto e non fatevi influenzare dalla fretta o dalla pressione.