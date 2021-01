Sale giochi e scommesse, con il lockdown lo Stato perde 4,5 miliardi. E cresce il gioco illegale

L’effetto lockdown sulle sale giochi e le scommesse legali ha prodotto per le casse dell’Erario una perdita superiore ai 4 miliardi di euro. E’ quanto emerge nell’ultimo dato reso noto dal Dipartimento delle entrate con il bollettino delle entrate dei primi 10 mesi del 2020. E non è previsto alcun recupero di gettito per lo Stato negli ultimi due mesi caratterizzati da nuove chiusure e restrizioni.

Sale giochi e scommesse, cresce il gioco illegale

Come riporta Il Sole 24ore,

la stima dei ricavi fiscali per lo Stato a fine 2020 non raggiungerà i 7 miliardi di euro, pari a oltre 4,5 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 (gli incassi statali dai giochi avevano superato gli 11 miliardi di euro, secondo l’Agenzia delle Dogane).

L’Erario perde anche perché i giocatori si sono spostati sul gioco illegale. La conferma è arrivata direttamente dal direttore generale delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna. Intervenuto a Uno Mattina ha rilevato: “Durante il lockdown c’è stata una esplosione del gioco d’azzardo illegale a fronte di una contrazione del gioco legale. Numerosi sono stati gli interventi di repressione in più di 50 capoluoghi di provincia, controllando 250 sale illegali”.

Stop sale giochi e scommesse, rischio chiusura nel 2021

Le chiusure e le misure di restrizioni ancora in atto, aggiunge Il Sole 24ore,