Sciopero trasporto aereo venerdì 24 settembre confermato, sindacati: “Trattativa con Ita in salita”

I sindacati hanno confermato lo sciopero del trasporto aereo indetto per venerdì 24 settembre prossimo. Lo hanno annunciato gli stessi sindacati confederali dopo l’incontro di oggi, 25 agosto, con i vertici di Ita.

Gli stessi sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti domani invieranno una lettera al governo chiedendo il suo intervento nella trattativa con Ita.

Sindacati: “Trattativa con Ita in salita. Sciopero del trasporto aereo confermato per il 24 settembre”

“E’ una trattativa molto difficile ed in salita. Non siamo d’accordo sul piano occupazionale, chiediamo che tutti i dipendenti di Alitalia siano trasferiti in Ita. Va garantita l’occupazione”, ha detto Cleofe Tolotta, esponente del sindacato Usb, uscendo dall’incontro con i vertici di Ita. “E’ stato fissato un calendario molto fitto di incontri fino a metà settembre”, ha aggiunto la sindacalista.

Sindacati: “Ita parteciperà alla gara per il marchio Alitalia”

“Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, pur ribadendo che Ita non ha alcun collegamento e dovere nei confronti di Alitalia in amministrazione straordinaria e di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, ha illustrato a grandi linee i temi principali relativi alla partenza e allo sviluppo del piano industriale della nuova realtà industriale. Ita, come indicato in precedenza a mezzo stampa, partirà con 52 aeromobili e un totale di 2.800 dipendenti, per traguardare a termine piano 105 aeromobili e circa 5.750 lavoratori. Altavilla ha comunicato che Ita parteciperà alla gara per aggiudicarsi il marchio Alitalia”. Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Uglta in una nota congiunta al termine dell’incontro con i vertici di Ita.

La newco “valuterà la possibilità, in caso di opportunità industriale, di partecipare alle gare per aggiudicarsi le due aree due aree di manutenzione con quota di minoranza come indicato dalla Commissione Europea e di handling, con quota di maggioranza come da accordi con Bruxelles”, riferiscono ancora le sigle sindacali.