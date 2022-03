Se ti sposi quest’anno ti diamo duemila euro. Il bonus matrimonio della Regione Lazio: ecco come funziona

Se ti sposi ti diamo duemila euro. Si chiama “Nel Lazio con amore” il nuovo bando della Regione che prevede il rimborso di 2 mila euro per coppie, italiane e straniere che si sposeranno o ufficializzeranno una unione civile dal primo gennaio al 31 dicembre prossimo scegliendo proprio il Lazio e le varie aziende regionali. Insomma: un aiuto per tutta la filiera locale.

Le parole del governatore Nicola Zingaretti

“Il bando è pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica – spiega il Governatore Nicola Zingaretti -. Un nuovo e importante investimento che abbiamo messo in campo con un occhio rivolto anche al comparto turistico, nella consapevolezza e con l’orgoglio di poter vantare, in ogni parte della nostra Regione, tantissime location tra le più magiche e affascinanti al mondo grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile”.

Come presentare la domanda

L’iniziativa copre l’arco temporale compreso tra il 14 dicembre 2021 ed il 31 dicembre del 2022. Ma è possibile inoltrare la richiesta fino al 31 gennaio 2023. Il contributo sarà concesso fino all’esaurimento dei fondi.

Tra i costi rimborsabili l’acquisto delle bomboniere, il noleggio dell’auto, l’acquisto dell’auto, il viaggio di nozze, l’acquisto delle fedi, il servizio fotografico e non solo. Qui il bando della Regione Lazio con tutti i dettagli.