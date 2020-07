Servizio civile, bando per 276 operatori: come candidarsi

Servizio civile, bando per 276 operatori in Italia. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 10 agosto 2020.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha attivato un bando per la selezione di 276 operatori volontari da impegnare nel 2020 in 11 progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia, che saranno così suddivisi:

234 operatori volontari saranno impegnati in 5 progetti presentati dall’ente F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia);

16 operatori saranno impegnati in tre progetti presentati dall’ente l’Università degli studi di Pavia;

20 operatori saranno impegnati in un progetto presentato dall’ente Fondazione IDIS–Città della Scienza della Regione Campania e infine 6 operatori saranno impegnati in due progetti presentati dall’ente AMESCI.

Il Servizio civile rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per tutti i giovani che rappresentano un’importante risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

