ROMA – Altro aumento del costo delle sigarette da ieri, giovedì 8 marzo 2018. L’aumento, comunica l’ Aams (Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli) sarà variabile: la forbice entro la quale questo aumento dovrebbe verificarsi partirà da un minimo di 0,20 centesimi di euro fino ad un massimo di 0,40 per pacchetto sempre.

Ad aumentare saranno ad esempio i pacchetti le Chesterfield Blue 100’s, le Red 100’s, le Caps Twice, le Silver Blue, le KS, e le Blue KS. Per quanto riguarda le Diana sappiamo che subiranno un cambiamento di prezzo le Diana Azzurra 100s e KS e le SSL Blu. I pacchetti che avranno un rincaro minore saranno quelli delle Marlboro in tutte le versioni commerciali: 100s; advance, gold (100s e KS), Marlboro Mix, Marlboro KS, Marlboro Platinum, Silver Touch e Pocket Pack. Per quanto riguarda le Merit, assisteremo all’aumento per le Merit Bay KS, Merit Bianca KS, Merit Blu KS, Merit Blu 100s, Merit Gialla, Merit Gialla KS, Merit Gialla 100’s, e Merit SSL. E infine, le varianti delle Philip Morris che subiranno questa variazione di prezzo sono: Philip Morris Azure, 100s, Classic SSl, Blue, Red, Beige, White e Rossa. Non mancherà anche l’aumento per le Virginia S.

Il listino completo marca per marca degli aumenti delle sigarette