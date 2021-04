Sostegni: altri 40 mld per gli autonomi. Li pagheremo tutti insieme, dipendenti, pensionati e autonomi?

Sostegni di nome di fatto. Prima nuovo scostamento di bilancio dopo quelli già attuati nel 2020 e a inizio 2021, il governo lo ha deciso e annunciato. Poi il sì del Parlamento e quindi il Decreto. Le tre tappe le ha confermate Mario Draghi e saranno tappe svelte. Il tutto fa altri 40 miliardi. Perché scostamento di bilancio, perché si chiama così, scostamento da cosa? Si chiama così perché sono miliardi che si spendono a debito.

Spesa a debito

Debito oggi farlo non è peccato, anzi è cura per l’economia e la società. Ma prima o poi, diciamo tra due tre anni, il debito contratto si dovrà cominciare a ripagarlo, almeno in parte. In parte e molto lentamente ma occorrerà cominciare a ripagarlo. Altrimenti se il debito fosse tutto e sempre cancellato non ci sarebbe più credito nell’economia. Si conta, si spera, si confida e si lavora perché le risorse, i soldi per ripagare il debito venga dalla maggiore ricchezza prodotta, insomma da una quota della maggior ricchezza che verrà dalla ripresa economica.

Se hai debito 100 e Pil 10 improbabile tu possa ripagare nulla, se Pil diventa 20 o 50…Dunque il debito, di queste dimensioni e ampiezza continentale e planetarie, si ripaga con quel che verrà dalla crescita economica. Ogni attività economica, se e quando ripresa sarà, avrà più introiti e quindi potrà contribuire a pagare parte del debito senza soffrirne. Davvero sarà così?

Autonomi e dipendenti e pensionati

Buona parte del 40 miliardi di nuova spesa sostegni andrà ai lavoratori autonomi, in particolare quelli del turismo, ristorazione, spettacolo, servizi alla persona, commercio, ambulanti…Comprensibile, dovuto, ovvio e giusto: sono le categorie e i lavoratori che hanno visto il loro reddito abbattuto dalle chiusure e limite alle loro attività causa Covid. Ma quando verrà il momento e ci saranno le risorse per cominciare a ripagare il debito questo verrà ripagato tutti insieme? La domanda non è teorica, purtroppo.

Parte del debito andrà ripagata soprattutto per via fiscale e oggi il fisco pesa, anzi pagano le tasse soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati. La partecipazione del lavoro autonomo al gettito fiscale è da decenni e in maniera strutturale sotto dimensionato rispetto ai redditi reali del lavoro autonomo. Per quanto è giusto che oggi i miliardi dei sostegni vadano ai lavoratori autonomi, tanto ingiusto sarebbe che domani dipendenti e pensionati restino da soli a sostenere il fisco mentre gli autonomi, oggi correttamente sostenuti, domani si sfilino e disertino, come d’abitudine contratta, il fisco.