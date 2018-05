ROMA – Non si arresta la corsa dello spread. Nel giro di pochi minuti il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 300 punti base. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per avere un’idea dell’ultima ora, osserviamo la sua corsa seguendo il film della mattinata attraverso il rimpallo delle agenzie Ansa. Il tasso di rendimento dei titoli italiani ha superato il 3%, prima di tornare a 2,65), ai massimi da giugno del 2014.

Alle 10 e mezza lo spread ricomincia ancora a correre e tocca i 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%.

Ricordiamo che lo spread, il differenziale tra il rendimento del Btp a dieci anni e il corrispondente bund tedesco, misura il rischio Paese, più salgono i punti più cala la sua affidabilità. E superata la soglia psicologica tra 200 e 250 punti, la traiettoria della fiducia sull’Italia è pericolosamente indirizzata su un piano inclinato, con la speculazione internazionale che ha messo nel mirino il debito italiano da cui fugge spaventata dalla crisi politica e istituzionale.