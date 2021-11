Squid Game, la criptovaluta farlocca: sparisce nel nulla con i 3 milioni degli investitori

Annusano il successo di “Squid Game”, lanciano una criptovaluta legata a un non meglio chiarito gioco online ispirato alla serie, raccolgono circa tre milioni di dollari e poi scompaiono nel nulla.

Questa la, breve, storia della criptovaluta SQUID. Criptovaluta che in poco tempo ha visto aumentare il suo valore del 230mila per cento per poi, in pochi minuti, perdere tutto il valore sparendo nel nulla.

La criptovaluta, questo è bene sottolinearlo, non aveva nessun legame con la serie.

Breve storia della criptovaluta

In pratica qualcuno, sfruttando il successo della serie, ha lanciato la criptovaluta. Raccolti un po’ di soldi, tanti soldi, circa tre milioni di euro come calcolato da alcuni siti, la criptovaluta poi, all’improvviso, è stata ritirata dal mercato. Almeno così raccontano i siti specializzati. Risultato: i soldi sono spariti con la moneta.

Il fenomeno rug pull

“Scommettere sulla moneta giusta può portare a ricchezze da capogiro”, ha detto a Bloomberg Antoni Trenchev, co-fondatore di Nexo. “Il problema è che ciò che sale in linea retta tende a ritirarsi in modo simile”, ha aggiunto Trenchev.

Da quanto si apprende, scrive Reuters, l’operazione è stata tutta un grande rug pull. Per rug pull si intende una situazione che si verifica quando gli sviluppatori di una criptovaluta abbandonano un progetto e scappano con i soldi degli investitori.