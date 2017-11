ROMA – Statali, 580 euro di arretrati. Sigarette, nessun aumento. Una lieta sorpresa e un sospiro di sollievo tra le pieghe della manovra di bilancio che attende la sua definitiva approvazione alla Camera. La sorpresa riguarda 3,2 milioni di dipendenti pubblici: il governo ha disposto un provvedimento di restituzione di 580 euro a testa in media di arretrati, una misura una-tantum che sarà erogata in una unica soluzione, un assegno che verrà corrisposto in busta paga il primo mese dopo la firma del rinnovo contrattuale.

Il sospiro di sollievo riguarda invece il popolo dei fumatori: il prezzo delle sigarette non aumenterà come pure è stato anticipato perché gli emendamenti parlamentari riferiti a un incremento delle accise sui tabacchi meno pregiati non sono passati.

Tornando agli statali, in ballo ci sono gli aumenti da 85 euro mensili, stanziati nella manovra che ‘salva’ anche il bonus Renzi, come garantito dalla ministra della P.a, Marianna Madia. L’obiettivo è caricare la prima tranche sulle buste paga dei primi mesi del 2018. Ma i dipendenti pubblici hanno già maturato gli arretrati 2016 e 2017. Con i primi aumenti sullo stipendio arriverà quindi anche un ‘una tantum’, una tranche, che ristorerà gli scatti del biennio. Dote a cui aggiungere 85 euro dal prossimo anno.