ROMA – Sblocco del turnover degli statali: nel 2019 si preparano 450mila nuove assunzioni. E' quanto avrebbe assicurato al Messaggero il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Se nel 2018 ci sono stati i rinnovi contrattuali e gli aumenti in busta paga, l’anno che verrà per i dipendenti pubblici sarà destinato ad un concorso pubblico per anticipare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021, con lo sblocco totale del turnover, in modo da garantire una grande staffetta generazionale.

“Vorrei spiegare qual è la mia logica e perché sto spingendo tanto sulle assunzioni, ha detto Bongiorno al Messaggero. Negli ultimi 15 anni è stato effettuato un risanamento dei conti pubblici soprattutto con il taglio della spesa pubblica corrente anche con riferimento alle assunzioni. Non condivido questo tipo di politica di risanamento perché poi ci si lamenta che la pubblica amministrazione non va bene. Noi possiamo immaginare la migliore riforma ma se poi non abbiamo le persone che la attuano è destinata a fallire e a rimanere soltanto sulla carta. Per questo ho voluto battezzare questo decreto concretezza”.

Intanto entro il 31 agosto tutti i ministri dovranno presentare i loro piani con i dettagli su quante persone vorrebbero e quali profili. Il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, avrebbe già indicato la necessità di assumere diversi ingegneri.