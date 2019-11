Statali, 450mila assunzioni in 3 anni. Esercito, Inps, Comuni... l'agenda dei concorsi

ROMA – Cadono gli ultimi paletti che per lungo tempo hanno sbarrato la porta alle assunzioni nella P.a. Da venerdì scorso , infatti, il turnover degli statali è tornato al 100% anche tra gli statali in senso stretto, ovvero per i dipendenti dei ministeri, della presidenza del Consiglio, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici.

Mille bandi di concorso aperti

Dalle università ai Comuni, dalle Forze armate agli enti di ricerca sono più di mille i bandi di concorso aperti

Dal primo dicembre il vincolo cadrà anche per l’università. Nei territori invece il ricambio tra uscite e ingressi è già a pieno regime. Anzi dal prossimo anno le Regioni potranno programmare ingressi superiori ai pensionamenti. E così dovrebbe funzionare per i Comuni.

Solo per rimpiazzare chi se ne va, sono le previsioni del ministero, serviranno 150 mila nuove leve l’anno per i prossimi tre anni. Con l’aiuto del Sole 24 Ore, di seguito l’agenda dei concorsi già programmati.

7mila per l’Esercito

Appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale – il 15 novembre 2019 – è il bando dell’Esercito che porterà all’inserimento nel 20210-21 di quattro tranche di assunzioni. La prima a giugno 2020; la seconda a settembre ; la terza a dicembre; la quarta a marzo 2021.

5500 posti all’Inps

È atteso entro fine novembre il bando di concorso Inps 2019 che dovrebbe portare all’assunzione di 1.869 persone. In tutto dovrebbero essere 5.500 i posti di lavoro messi a bando entro il 2020.

Agenzia Entrate: 2300 assunzioni più 300 dirigenti

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha avviato le procedure per l’affidamento dei prossimi concorsi per realizzare 2.600 assunzioni a partire dal 2020. Nel bando per l’affidamento delle procedure è indicato che saranno banditi almeno cinque Concorsi Pubblici che dovranno portare all’inserimento di 2.300 figure non dirigenziali e di 300 dirigenti.

Comune di Milano cerca 201 istruttori amministrativi

Il Comune di Milano ha pubblicato il 30 ottobre scorso un avviso per la ricerca di 201 istruttori amministrativo-contabili. Il termine per candidarsi scade il 29 novembre e le prove e si svolgeranno il 5 e 6 dicembre.

Aci, 305 posti per diplomati e laureati

C’è tempo fino al 5 dicembre per candidarsi a due bando Aci: l’Automobile Club Italia punta all’assunzione a tempo indeterminato di 63 diplomati e 242 laureati per vari profili professionali.