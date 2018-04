ROMA – Cambiano i criteri di valutazione nei concorsi per selezionare i dirigenti degli uffici pubblici e dei ministeri. Peseranno di meno, questo il senso della riforma, i titoli “di carta”, e cioè lauree, dottorati, master, meriti di carriera, pubblicazioni scientifiche e abilitazioni professionali.

Conteranno di più, invece, i voti presi durante l’esame, prova scritta e colloquio orale. La revisione annunciata dal nuovo decreto – ne rivela le linee guida Il Messaggero – firmato dal ministro Marianna Madia punta a far sì che i punteggi non vengano troppo massimizzati dai titoli, che dovranno contare al massimo per il 40% del punteggio totale.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui