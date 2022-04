Altro che crisi per pandemia di Covid e lockdown: le retribuzioni dei ceo americani non sono state toccate dalle difficoltà economiche vissute dalla stragrande maggioranza della gente cosiddetta comune.

Stipendi ceo Usa: aumento record in tempi di pandemia

Secondo i dati di Equilar, società specializzata in ricerche di mercato, tra il 2020 ed il 2021 gli stipendi dei 500 amministratori delegati delle principali società americane quotate sono saliti in media del 20%, scrive il Corriere della Sera.

La società di consulenza e ricerca ISS Corporate solutions dice che gli stipendi dei ceo sono passati, in media, da 13,5 milioni di dollari l’anno a 14,2. E questo in tempo di pandemia. Una cifra che in alcuni casi si è tradotta in retribuzioni annue di 250 milioni di dollari.

Stipendi ceo Usa: chi sono i più pagati

Secondo i dati di Equilar tra i ceo Usa più pagati c’è David Zaslav di Discovery, che guadagna 247 milioni di dollari l’anno.

Segue Andy Jassy di Amazon, che nel 2021 ha portato a casa 212,7 milioni di dollari.

C’è poi Pat Gelsinger, con 178,6 milioni garantiti all’anno da Intel, società che produce chip e che ha da poco annunciato investimenti record in Europa.

In generale, i settori con le retribuzioni manageriali più alte sono quelli legati alle comunicazioni e alle big tech.

Il rapporto tra gli stipendi dei ceo e quelli degli impiegati

Un dato riportato da Equilar riguarda la differenza tra gli stipendi degli impiegati e i vertici delle aziende.

Il rapporto medio è passato da 192 nel 2020 a 245 nel 2021. Secondo l’organizzazione si tratta “del più alto aumento anno su anno dal 2018 quando il rapporto sugli indici di retribuzione degli amministratori delegati è stato reso obbligatorio per le aziende quotate”.

Questa sproporzione ha creato dissidi anche tra aziende e azionisti. Diverse aziende quotate Usa hanno visto oltre la metà degli investitori votare contro il pacchetto salariale dei ceo.