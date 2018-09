ROMA – “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L’aria che tira su La7, parlando della proposta di chiusura domenicale degli esercizi commerciali. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti, ha aggiunto.

Alle critiche raccolte dalle opposizioni per la stretta alla libera attività imprenditoriale, non si è accodata la Cgil, che per bocca del suo segretario generale Susanna Camusso, approva il provvedimento.

Arrivare ad un provvedimento per regolare le aperture dei negozi è “molto importante. Il nostro sindacato da lungo tempo conduce una battaglia sul tema della regolazione delle aperture dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. Che si arrivi quindi ad un provvedimento di regolazione credo sia molto importante”, ha detto Camusso, ospite della trasmissione ‘Omnibus’su La7.

“È inoltre importante – ha aggiunto – garantire a tutti i lavoratori del commercio l’applicazione dei contratti nazionali e integrativi. È sbagliata l’idea che pur di avere un lavoro lo si può fare a qualsiasi condizione senza avere le giuste retribuzioni e le giuste condizioni”.