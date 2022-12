Strategie contro il caro vita. Come, ad esempio, ridurre le spese di famiglia? Si può. Si deve. Anzitutto bisogna organizzarsi, annotare le uscite e pianificare le spese più importanti. In altre parole : ottimizzare.

BOLLETTE, CARRELLO SPESA, TRASPORTI, ECCO IL CARO VITA

Sono le tre voci che assorbono più uscite. Il caro bollette in particolare: l’Istat ha calcolato un buon 35,1% del totale della spesa mensile. Cioè l’abitazione si porta via la fetta maggiore. Sommando le spese di quattro voci: elettricista, gas, acqua, condominio. Se si vive in una casa indipendente si può risparmiare magari utilizzando un impianto fotovoltaico da 3 kw con il sistema di accumulo da 4,8 kw. Oggi ci sono offerte “chiavi in mano” molto vantaggiose. Il tema è centrale. Il gas è tornato a salire (+ 13,7%) dopo il calo di ottobre. Negli ultimi 12 mesi è aumentato del 63,7%. E non è finita qui. Il ministro Giorgetti ha segnalato “il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali”.

PREZZI AL CONSUMO (+10,9%)

Prezzi record per il cosiddetto “carrello della spesa “. I più alti dal 1983. Aumento dovuti al caro energia. I beni alimentari hanno registrato cifre impressionanti. Coldiretti ha fatto addirittura una “black list” dei 10 cibi col maggior rincaro. In testa l’olio di semi (+ 63%), seguito da margarina (+ 24%), farina (+ 23%), riso e pasta(+ 22%),latte a lunga conservazione (+ 19%), gelati (+ 18%),carne di pollo (+ 16%), uova (+ 15%), verdure fresche (+ 12%), frutta (8%).

Ed ha pure denunciato la speculazione e l’aumento dei costi della intera filiera agroalimentare tanto che il 13% delle aziende agricole rischiano di cessare l’attività. Con questi chiari di luna bisogna risparmiare. Come? Ad esempio, nelle zone meglio servite è consigliabile consultare le offerte settimanali dei supermercati. Si risparmia una cifra interessante.

TRASPORTI (+11,4%) di

È la terza voce sulla quale si può (si deve) intervenire. I trasporti sono aumentati di parecchio. Il “caro pieno” consiglia di rivolgersi alle “pompe bianche “ (stazioni di servizio indipendenti, no logo). In Italia esistono da oltre vent’anni. E non è vero che abbiano carburante scadente. Il minor costo è dovuto all’accorciamento della filiera distributiva. Il risparmio economico? Una decina di centesimi al litro. Va ricordato che la benzina è aumentata dopo il taglio sullo sconto delle accise, dal primo di dicembre. Rispetto a novembre un pieno costa 6,1 euro in più. Benzina, Diesel e gpl sono saliti di 12 centesimi.