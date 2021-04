Superbonus 110%, nel Recovery è esteso al 2023 solo per le case popolari. Non è prevista nella bozza del Pnrr la proroga del Superbonus fino al 2023 chiesta dai partiti. Lo spiegano diverse fonti di governo. Nel testo si legge: “Si intende estendere la misura del Superbonus 110%” dal 2021 al 2023.

Ma le risorse, così come riportato dalle tabelle del documento, sono ferme a 10,26 miliardi, che coprono la misura come oggi prevista ma non coprono la proroga invocata dal M5s. Nel Recovery, spiegano fonti governative all’ANSA, vengono però indicate semplificazioni burocratiche che renderanno più veloci le modalità per richiedere ed erogare il Superbonus.

Al momento, si tratta, in realtà, della proroga per le sole case popolari già prevista dall’ultima legge di Bilancio. Per un’estensione a tutti i tipi di abitazione, servono altri 10 miliardi.

Delusa Forza Italia. “Il super bonus è una misura importante. Avevamo chiesto la proroga di un anno con adeguati finanziamenti ed estensione ad altre tipologie di edifici, strutture recettive turistiche e non solo”.

I più arrabbiati sono i grillini: “Il superbonus al 110% è una misura creata dal Movimento, la sua proroga è indispensabile e imprescindibile per la transizione ecologica. Si ricorda che proprio la transizione ecologica è la matrice che ha fatto nascere questo governo”.

Critiche severe anche da Confindustria.