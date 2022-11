Superbonus scende al 90% e quoziente familiare per le villette: ecco le novità

Nella legge di bilancio il governo studia una riduzione del superbonus dal 110% al 90% per i condomini. E l’introduzione del quoziente familiare per le villette. Per le abitazioni familiari, però, ci sarebbe da calcolare anche il reddito.

Superbonus 90 villette: cosa cambia

La detrazione verrà inoltre ripristinata, alla stessa percentuale, per le abitazioni unifamiliari, le cosiddette villette: ma solo se usate come prima casa da proprietari che rientrano in una soglia di reddito, calcolata in base al quoziente familiare. E’ quanto riportano alcuni quotidiani, secondo i quali la soglia di reddito potrebbe essere di 15mila euro.

Il quoziente familiare permetterebbe di alzare la soglia ma in base al numero dei figli. Al momento, in base alla legge in vigore, le villette sono escluse dall’agevolazione a partire dal primo gennaio 2023. Con questa modifica verrebbero quindi ricomprese.

Quali lavori si devono fare per ottenere il Superbonus?

Soprattutto dal punto di vista energetico (che, in sostanza, si traduce in un abbassamento dei consumi in bolletta), il maxi bonus edilizio prevede l’isolamento termico dell’edificio, sia dal caldo che dal freddo. Infatti, a seconda delle valutazioni dei periti tecnici, si stabilisce se procedere con la realizzazione di un cappotto termico oppure la sostituzione di tutti gli infissi interni, così da ridurre al minimo la dispersione del calore.

Per quanto riguarda il riscaldamento, è prevista la sostituzione di una vecchia caldaia a gas con una a condensazione, di ultima generazione oppure la sostituzione di una stufa a pellet, da collegare all’intero impianto di termosifoni dell’abitazione.

Infine, ma non di certo per importanza, va evidenziato il fatto che il Superbonus prevede anche l’installazione sul tetto di pannelli solari, sia termici che fotovoltaici. Grazie ai primi, è possibile sfruttare l’energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria mentre i secondi permettono la trasformazione dell’energia in elettricità, che va a servire tutta la casa.