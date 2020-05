Supermercati ALDI, assunzioni: le figure ricercate, come candidarsi

ROMA – Il gruppo Aldi è alla ricerca di nuovo personale in possesso di diploma o di laurea e con dinamicità, flessibilità, affidabilità, autonomia, orientamento al cliente, capacità di portare a termine le proprie mansioni, spirito di squadra, serietà, precisione, capacità di lavorare in team e disponibilità a lavorare in orari flessibili, da assumere presso i supermercati distribuiti sul territorio nazionale.

Le figure ricercate riguardano: Addetti al Magazzino, che dovranno occuparsi della movimentazione delle merci all’interno del centro logistico; di commissionare gli ordini per le diverse filiali e di svolgere le attività nei diversi settori del centro logistico;

Addetti alla Vendita, i quali dovranno svolgere le attività di cassa, accogliere e supportare il cliente, mantenere ordinato e pulito il punto vendita, esporre le merci, verificare la freschezza e la qualità dei prodotti esposti;

Tecnici Manutentori, che dovranno controllare il piano manutenzione degli impianti e occuparsi delle riparazioni elettriche, meccaniche e della manutenzione in generale;

Addetti alla Garanzia di Qualità, che dovranno organizzare i piani di verifica, gestire i report analitici e i rapporti con i laboratori, gli enti di certificazione e i fornitori di servizi, aggiornare i manuali, le procedure e i registri, organizzare i test di assaggio e delle campionature e molto altro.

Per verificare tutte le figure ricercate e inviare la candidatura… continua a leggere.