MILANO – La collaborazione tra il Gruppo 24 Ore e Fabrizio Piscopo rafforza la concessionaria di pubblicità System 24. Da lunedì 12 marzo il manager, che da anni è protagonista del mercato pubblicitario nelle più importanti concessionarie del mondo editoriale italiano, metterà la sua consolidata esperienza al servizio di System24 per rafforzare le attività di raccolta pubblicitaria.

Piscopo riporterà al direttore generale Massimo Colombo e coordinandosi con il board della concessionaria, avrà il compito di aprire nuove strade e creando nuove opportunità. Il manager ha spiegato:

“La stampa per me è un vecchio amore e Il Sole 24 Ore è il primo quotidiano che leggo: per questo ho accettato volentieri l’invito a mettermi a disposizione. Il portafoglio mezzi del Gruppo 24 Ore ha un target inarrivabile. Il Gruppo ha tante frecce al suo arco: insieme alla carta stampata può mettere in campo anche eventi, radio e web”.