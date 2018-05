ROMA – L’azienda farmaceutica giapponese Takeda ha raggiunto un accordo per rilevare l’irlandese Shire Plc per un controvalore di 46 miliardi di sterline, l’equivalente di 52 miliardi di euro: si tratta della maggiore acquisizione all’estero da parte di una società nipponica.

Lo scorso 25 aprile Takeda aveva deciso di fare un quinto tentativo di rialzo decidendo di posticipare la scadenza dell’offerta all’8 maggio.

Con l’aggregazione di Shire, segnala il Wall Street Journal, Takeda punta a a rafforzarsi nel campo dei medicinali per le malattie rare e ampliare la sua presenza sul mercato nordamericano. L’azienda giapponese negli ultimi anni ha portato a termine diverse acquisizioni in Europa e Usa, l’ultima quella della statunitense Ariad nel 2017. L’accordo odierno supera il valore dell’acquisizione dell’inglese Arm Holdings, realizzata nel 2016 dall’operatore nipponico Softbank per un totale di 24 miliardi di sterline.